Anadolu Üniversitesinde festival heyecanı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ikinci gününde “Teatro Delusio” oyunu izleyicilerle buluştu.

Cumartesi günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da sahnelenen oyuna sanatseverlerin ilgisi yoğundu. Berlin merkezli bir tiyatro grubu olan Familie Flöz, Teatro Delusio oyunu ile tiyatroda yaşayan ufak bir aile oluşturuyor. Oyun Bob, Bernd ve Ivan adlı üç sahne teknisyenin ilişkisini ve kendi mutlulukları için savaşmasını konu alıyor. Bjoern Leese, Paco Gonzalez, Hajo Schueler ve Michael Vogel’in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Michael Vogel yapıyor. Oyunda Andrs Angulo, Dana Schmidt, Björn Leese, Johannes Stubenvoll, Daniel Matheus, Michael Vogel, Thomas van Ouwerkerk, Sebastian Kautz ve HajoSchuler gösterdikleri oyunculuk performanslarıyla tiyatroseverlerden tam not aldı.

ESKİŞEHİR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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