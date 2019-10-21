Yenice Barajına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yenice Barajına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Eskişehir, iç sularına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı.

Yenice Barajına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Eskişehir, iç sularına 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı.
Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretimi gerçekleştirilen 2 bin yayın balığı yavrusu, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretim tesisinden 15 poşet halinde teslim alındı. Söz konusu yavru yayın balıkları, aynı gün içerisinde Alpu ilçesi Yenice Baraj Gölüne, İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Kontrol Görevlileri tarafından usulüne uygun bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever yaptığı açıklamada “Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra, avcılık faaliyetlerinde Bakanlığımızca tebliğlerle belirlenen yasak, sınırlama ve sorumluluklara titizlikle uyulması, sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için, avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmemesi ve suya iade edilmeleri gerekmektedir” dedi.

ESKİŞEHİR

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanından ideal kilo için öneriler Diyetisyen Senem İflazoğlu; "Kahvaltı alışkanlığı olmayan kişilerde obezite sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır" "Evde hazırlanmış yemekler yiyin ara öğünlerden destek alın"
YEREL HABERLER Uzmanından ideal kilo için öneriler Diyetisyen Senem ...
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Eskişehirli eczacı Fatımatüzzehra Kıraç’tan ‘Uyuşturucuyla Mücadele’ konferansı
YEREL HABERLER Eskişehirli eczacı Fatımatüzzehra Kıraç’tan ...
(Özel) 8 yıllık kadavra törenle toprağa verildi Emekli öğretmen Nevzat hocanın bedeni 8 yılda 4 bin 800 tıp öğrencisine hizmet etti Cenazesi yıllarca tıp eğitiminde kadavra olarak kullanıldı. Nevzat hocayı eğitimden ölüm de ayıramadı ESOGÜ Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Özden: “Nevzat hocanın öldükten sonra öğrencilere hizmet etme düşüncesi dikkate değer gayrettir” “Kadavra yurt dışında daha fazla” “Nevzat hoca Türkiye’ye örnek bir davranış sergilemiştir”
YEREL HABERLER (Özel) 8 yıllık kadavra törenle toprağa ...
Anadolu Üniversitesinde festival heyecanı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde festival heyecanı
Eskişehir'de “Koruyucu Aile Tanıtımı Toplantısı” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de “Koruyucu Aile Tanıtımı Toplantısı” ...
İnönü’de 'Barış Pınarı Çeşmesi' yapıldı
YEREL HABERLER İnönü’de 'Barış Pınarı Çeşmesi' yapıldı
Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın durdurduğu otomobilde 100 sikke ele ...
Roma dönemine ait 100 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait 100 adet sikke ele geçirildi
Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 22 Ekim’e uzatıldı
YEREL HABERLER Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 22 Ekim’e ...
Anadolu Üniversitesinde Avrupa'nın en büyük hackathon'u gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde Avrupa'nın en büyük ...
Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler
YEREL HABERLER Mehmetçiklere kan bağışlamak için kuyruğa girdiler
Başkan Kurt, Sıfır Atık fuarına katıldı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: “Temiz bir dünya yarınlara aktarılacak en büyük miras”
YEREL HABERLER Başkan Kurt, Sıfır Atık fuarına katıldı Odunpazarı ...
Sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 22 Ekim’e uzatıldı
YEREL HABERLER Sınavsız ikinci üniversite kayıt süresi 22 Ekim’e ...
Personel turnuvasında Açıköğretim rahat kazandı
YEREL HABERLER Personel turnuvasında Açıköğretim rahat kazandı
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı takımında yüzler gülüyor
YEREL HABERLER İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı takımında ...
Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübünden tanıtım ...
Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar
YEREL HABERLER Kendilerini Wıng Tsun ile savunacaklar
Açıköğretim Söyleşi Günleri’nde otizm spektrum bozukluğu konuşuldu
YEREL HABERLER Açıköğretim Söyleşi Günleri’nde otizm spektrum ...
Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi
Bu program 360 milyon işitme engellinin kulağı olacak ‘Engelsiz çeviri’ işitme engellilere umut oldu İşitme engellileri sevindiren program ESOGÜ Matematik-Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Aslan: “Maksadımız işaret dili bilen engelli bireylerin vatandaşlarla iletişimini sağlamak” ESOGÜ Matematik-Bilgisayar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özer Çelik: “İşitme engellilerin yüzde 50’ye yakını okuma yazma bilmediğini gördük”
YEREL HABERLER Bu program 360 milyon işitme engellinin kulağı ...
Anadolu Üniversitesinde bir yeni kulüp daha: “Sirk Sanatları Kulübü
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde bir yeni kulüp daha: “Sirk ...
Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Teknofest'de bronz madalya kazandı Yerli üretim cam köpüğü yalıtım malzemesi buluşu ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Teknofest'de bronz ...
Eskişehirspor ligin dibine demir attı
YEREL HABERLER Eskişehirspor ligin dibine demir attı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X