Uzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneri

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni Senem İflazoğlu, ideal kiloya ulaşmak ve korumak için gerekli olan 5 önemli noktaya dikkat çekti.

İflazoğlu, yaptığı açıklamada, konu fazla kilolar olduğunda özellikle pazartesi günü uygulamak üzere birçok kararlar alındığını, yeni bir diyet ve yoğun bir egzersiz programının ise bu kararların başında yer aldığını anlatı. Diyetisyen Senem İflazoğlu, “Kilo kontrolünde başarılı olmak için, beslenme ve yaşam tarzında davranış değişikliğinin sağlanması gerekiyor. Beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarınızı değiştirerek kilonuzu koruyabilmeniz için ilk önce kararlılık gösterip yapılması gerekenleri hayatınıza adapte etmeniz gerekiyor” diye belirtti.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyen Senem İflazoğlu, ideal kiloya ulaşmak ve korumak için gerekli olan 5 önemli noktayı şöyle anlattı;

Güne Kahvaltı İle Başlayın

Kahvaltı alışkanlığı olmayan kişilerde “obezite” sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.Gece açlığı sonrasında kahvaltı , kaslardaki glikojen depolarını yeniler ve aktif olmanızı sağlar. Kahvaltı günün ilerleyen saatlerinde oluşacak açlık hissinin ve besin seçimlerinin kontrolüne yardımcı olur.Kahvaltı alışkanlığı olan bireylerin sebze ve meyve tüketim alışkanlığının olduğu da görülmektedir.

Evde hazırlanmış yemekler yiyin

Ev dışında tüketilen yiyecek ve içeceklerin, enerji içerikleri de yüksek olabiliyor. Ana yemeklerin yanında servis edilen garnitürler ve salatalar ile kullanılan çeşitli soslar da enerji alımını arttırabiliyor. Evde sizin hazırladığınız yiyeceklerin yağ veya tuz içeriğini belirlemek ve porsiyonu kontrol etmek ise elinizde. Dışarıda tüketilen yiyeceklerin hazırlanması ve pişirilmesinde kullanılan yöntemler enerji veya tuz içeriğini arttırmaktadır. Ancak siz kendi mutfağınızda daha sağlıklı koşullarda yiyecekleri, buharda pişirme, haşlama gibi pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

Yavaş yavaş yiyin, bol bol çiğneyin

Besinlerin sindirimi ağızda başlar, midede devam eder ve ince bağırsakta sonlanır. Sindirim süresince salınan bazı hormonlar, sindirim kanalı ve beyin arasındaki iletişimi sağlayarak tokluk hissinin oluşmasında görev alır. Eğer hızlı yiyorsanız beyne tokluk sinyalleri ulaşmadan tabağınızdakini bitirebilir ve ikinci tabağa geçebilirsiniz. Yapılan araştırmalar tokluk sinyallerinin beyne ulaşması için yemek süresinin en az 20 dakikaya yayılmasını öneriyor.

Ara öğünlerden destek alın

Yoğun iş veya okul hayatı, kimi zaman öğün atlamaya neden olabilmektedir. Günlük ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerini sağlamamız kadar bunu gün içinde öğünlere uygun şekilde dağıtarak tüketmek de gerekir. Enerji alımının öğünlere dengeli şekilde yayılması, kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Ara öğünlerle kan şekerinizi kontrol altında tutabilir, özellikle öğle ve akşam yemeklerinde porsiyonları kontrol edebilirsiniz.

Her gün en az 45 dakika aktif olun

Her gün, normal tempoda, en az 4560 dakika aktif olmak, kilonuzu korumaya ve azaltmaya yardımcı olabilir. Aktivite, enerji harcamasına, iştah kontrolüne ve metabolizmanın canlanmasına yardımcı olarak, kilo kontrolüne destek verebilir. Yoğun bir iş temponuz varsa mümkün olduğunda öğle aralarını yürüyüş için değerlendirebilirsiniz. Günde 10 bin adım atmak aktif olmak için yeterli olabilmektedir.

ESKİŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:19

YATSI 19:36

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