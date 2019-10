Kent Konseyi dönem başkanlığı Odunpazarı’na geçti Belediye Başkanı Kazım Kurt; "Türkiye’ye örnek bir çalışma modeli oluşturmak istiyoruz”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Genel Kuruluna katıldı. Odunpazarı Kent Konseyi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleşen genel kurulda konuşan Başkan Kurt, “Kent konseyleri sivil ve yönetim kurulları ise belediyeyi eleştirecek nitelikte olmalı. Kent konseylerinin her siyasi parti ve görüşe eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Kendilerini bir tüzük ile sınırlandırmadan kendini her şeyden görevli saymalı” dedi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 26. Genel Kurulunu Odunpazarı Kent Konseyi ev sahipliğinde Eskişehir’de yaptı. 2 gün süren genel kurulda Türkiye Kent Konseyleri Platformunun yapısı tartışıldı. Türkiye’deki kent konseylerinin geleceği ile ilgili atölye çalışmalarının da yapıldığı genel kurula Türkiye’nin farklı bölgelerinden 55 kent konseyi katıldı. Toplamda 120 kişinin yer aldığı genel kurulda dönem başkanlığı Nilüfer Kent Konseyinden Odunpazarı Kent Konseyine devroldu. Genel kurula, geçişte Eskişehir Kent Konseyi Başkanlığı da yapan ve Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra Odunpazarı Kent Konseyi’nin kurulmasına öncülük eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

“BELEDİYELER KENDİLERİNİ DENETLETMEKTEN KORKMAMALI”

Genel kurulda Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi ile ilgili konuşan Başkan Kurt, kent konseyini benimseyen ve özümseyerek çalışan bir belediye başkanı olduğunu söyledi. Odunpazarı Kent Konseyi’nin çok sayıda çalışma yaptığını kaydeden Başkan Kurt, kendisinin de elinden geldiğince bu çalışmalara katıldığını ifade etti. Kent konseylerinin sivil toplumun örgütü olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, belediyelerin kendilerini denetletmekten korkmaması gerektiğinin altını çizdi. “Şeffaf, açık ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceksek, ilk önce kent konseyinin belediyeyi eleştirmesine tahammül edeceğiz. Belediyeyi bile eleştirecek kent konseyleri yaratmamız lazım. Aksi takdirde kent konseyleri sıradan örgütlenmeler olur. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak Odunpazarı Kent Konseyi’nin bu tür bir çalışma içerisinde olmasını istiyoruz. Kent Konseyini yaptığı çalışmaların organizasyonuna karışmadık. Kendi bilgileri ve aldıkları kararlar doğrultusunda iş yaparlar. Bunu yaparken zaman zaman bizi de eleştirirler ki eleştirsinler istiyoruz. Daha çok eleştirsinler istiyoruz. Ben de Odunpazarı Kent Konseyini eleştiriyorum. Bazı konularda eksik kaldığını, adım atmadığını, toplumu hareketlendirmediğini söylüyorum. Biz, geçmişte de kent konseyinde çalıştığımız için şimdi Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Türkiye’ye örnek bir çalışma modeli oluşturmak istiyoruz. Bu konuda Eskişehir’de ki arkadaşlarımız oldukça etkili ve başarılı” dedi.

“KENT KONSEYİ HER PARTİYE VE GÖRÜŞE KARŞI EŞİT UZAKLIKTA OLMALI”

Kent konseyi yöneticilerinin ne yapmak istedikleri, nasıl bir kent konseyi oluşturmak istedikleri konusunda ortak bir düşünce yaratmaları gerektiğini dile getiren Başkan Kurt, Kent konseylerinin sivil olması gerektiğinin altını çizdi. Eskişehir’deki en büyük arzularının mahalle meclislerini tamamlamak olduğunu kaydeden Başkan Kurt, “Şuanda 20 mahalle meclisimiz, 35 de mahallemiz var. Bazı mahalleler küçük, hepsinde olmayabilir ama 67 mahalle meclisinin daha kurulmasında yarar olduğunu düşünüyorum. 30 mahalle meclisi kurduğumuz zaman biz, Odunpazarı’nda daha çok denetlenme şansına sahip oluruz. Mahalle meclislerinin de birer küçük kent konseyi gibi olmasını istiyoruz. Yani o mahallenin kent konseyi olsun ve o mahalledeki her işe karışsın. Hiçbir biçimde siyasi bir hedefimiz yok. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım, ama bizim mahalle meclislerimizin ya da kent konseyimizin

Cumhuriyet Halk Partili olması gerekmiyor. Kent Konseyi her partiye ve görüşe karşı eşit uzaklıkta olacak. Biz de bazı mahallelerde AKP’li, bazı mahallelerde MHP’li bazı mahalle meclisi başkanları var. Onlara demokrasiyi anlatabiliyoruz; demokratça düşünmeyi, bakmayı gösterebiliyoruz. Şimdi 20 mahalle meclisi başkanı ile belediye meclisi toplantılarından önce belediye meclisi gündemini tartışıyoruz. Belediye bünyesinde 28 tane müdürlüğümüz var. Belediye meclisi gündemini belirlerken, bu müdürlüklerin hepsine yazı yazarak; meclis gündemine alınmasını istediğiniz konuları şu tarihe kadar bildirin diyoruz. Bu müdürlüklere bir de kent konseyi başkanlığını da ekliyoruz. Bildiriyorlar biz de gündeme alıyoruz, ama gündemi mecliste tartışmadan bir gün önce mahalle meclisi başkanları ile belediye meclisi gündemini meclis salonunda tartışıyoruz, konuşuyoruz, ona göre tavır geliştiriyoruz. Ertesi gün önce Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısından ardından da mecliste tartışıyoruz. Dolayısı ile meclis çalışmalarımızın temelini, çerçevesini kent konseyinde hazırlatıyoruz. Kent konseyimizi böyle ciddiye alıyoruz, aksi takdirde kent konseyi ile ilgili söylenenler kağıt üstünde kalır. Bu da günü kurtarabilir, başka türlü bir yarar sağlamaz. Bizim meclis salonumuzda kent konseyi başkanın özel koltuğu var. Toplantılar sırasında bir tartışma gündeme geldiğinde kent konseyi başkanın görüşünü sorarız.” diye konuştu.

HAMAMYOLUNU BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRDÜK

Konuşmasında Odunpazarı Kent Konseyi Hamamyolu Çalışma Gurubu ile birlikte yürüttükleri Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesine de değinen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Bir parkımızı, Kent Konseyi Hamamyolu Çalışma Gurubunun verdiği rapor doğrultusunda yaptık. Bir caddemizin dönüşümünü gerçekleştirdik, ciddi anlamda sosyal bir dönüşüm alanı oldu. Eskiden birkaç bin kişini girip çıktığı bir cadde iken şimdi 2030 bin kişinin girip çıktığı bir cadde haline geldi. Biz, Hamamyolu Çalışma Grubuna proje konusunda hiç itiraz etmedik. O bölgede yaşayan insanlar, mimarlar, mühendislerinde yer aldığı 30’a yakın kişiden oluşan bir çalışma grubu kurgular. 1 yıl çalıştıktan sonra, ortaya çıkan projelerden biri seçtiler, o oldu. Şimdiye kadar bu projemiz uluslararası yarışmalarda 12 ödül aldı. Çünkü hem katılımcılık örneği gösterdi hem sivil toplumun olaya bakışını gösterdi hem belediye ile halkın birlikteliğini gösterdi hem de halk kendisinin ürettiği bir eseri görünce sahip çıktı.”

KAZIM KURT’A YOĞUN İLGİ

Başkan Kazım Kurt’a kent konseyi başkan ve genel sekreterleri yoğun ilgili gösterdi. Kent Konseylerine verdiği destek için Başkan Kurt’a teşekkür eden genel kurul katılımcıları, Başkan Kurt’a konuşmasının ardından çeşitli sorular sorarak bilgi aldı. Katılımcıların yoğun ilgisi toplantıdan sonra da devam etti. Toplantı sonunda Türkiye Kent Konseyleri Platformu ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a kendilerine verdiği destek için teşekkür ederek, teşekkür plaketi takdim etti.

