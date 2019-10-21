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Vali Çakacak muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi 'Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan askerlere ...

İHA

Vali Özdemir Çakacak, '19 Ekim Muhtarlar Günü' münasebetiyle Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında ilimizdeki muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Çakacak muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi 'Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan askerlere selam durarak destek veren Vali Çakacak; "Gerektiği zaman vatanın bekası söz konusu ise herkes askerdir"

Vali Özdemir Çakacak, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ münasebetiyle Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında ilimizdeki muhtarlarla bir araya geldi.
Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa; Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kurum Amirleri, Muhtarlar Derneği Şube Başkanı Ali İrfan İbiş, Muhtarlar Birliği Dernek Başkanı Hasan Güler ve mahalle muhtarları katıldı. Konuşmasının başında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekâtı’nda görev yapan askerlerimize selam durarak destek veren Vali Çakacak, “Allah, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Türk Milleti ordu millettir. Gerektiği zaman, vatanın bekası söz konusu ise herkes askerdir! Allah, askerimize güç, kuvvet versin” dedi.
‘Muhtarlar Günü’ dolayısıyla düzenlenen programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“19 Ekim cumartesi günü kutladığımız ‘Muhtarlar Günü’ vesilesiyle düzenlediğimiz bu kahvaltı programında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. ‘Muhtarlık kurumu’, demokrasimizin ve devlet yönetimimizin en temel yapı taşlarından birisidir. Devlet millet bütünleşmesinin tesisinde başrolde olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında da önemli bir yere sahiptir. Mahallelerinde, devlet ile vatandaş arasında birer köprü olan ‘muhtarlarımız’ ise, ülkemizin dört bir köşesinde, devletimizin gören gözü, tutan eli aynı zamanda milletin taleplerini devlet nezdinde takipçisi olarak çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Sizlerin mesai mefhumuna bağlı olmaksızın haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati görevinizin başında ve halkımızla içli dışlı olduğunuzu biliyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız bizler için kıymetlidir. Çünkü sizler; mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektesiniz. Bizler kamu yöneticileri olarak muhtarlarımızın görevini çok önemsiyoruz. Bizler, muhtarlarımızın görev yaptıkları yeri temsil noktasında mahallerinin veya köylerinin dertleriyle ilgilenmelerini, problemlerin çözümüne yönelik kafa yormalarını, o çözüme yönelik görevli olan makamlarla irtibata geçmelerini, onlar nezdinde bunu takip etmelerini çok önemli buluyor ve takdir ediyoruz. Eskişehir Valisi olarak çeşitli vesilelerle yaptığım inceleme ve ziyaretlerde sizlerle bir araya gelmeye önem vermekteyim ve iletmiş olduğunuz konuları titizlikle değerlendirmekteyim. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Sizler hem millete hem de devlete hizmet gibi önemli bir görevi icra etmektesiniz. Bunun bilincinde olduğunuzu yapmış olduğunuz çalışmalarla da yakinen görmekteyim. Sizler ve bizler el ele vererek, tüm kurumlarımızla birlikte, mahallelerimizdeki her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak, devletimizin merhametli ve müşfik elini onlara uzatmak mecburiyetindeyiz. Yürüttüğünüz fedakârca hizmetlerin karşılığı manevî olsa da, son dönemde yapılan iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin siz değerli muhtarlarımıza verdiği önemin bir göstergesidir. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenli olarak sizleri ağırlayıp, sizlerin görüşlerini ve isteklerini dinleyerek demokrasimizin bu en köklü kurumunun temsilcilerine hak ettikleri değeri verdiğini müşahede etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha ‘Muhtarlar Günü’nüzü kutluyor, hepinize saygı ve selâmlarımı sunuyorum.”
Konuşmaların ardından Vali Çakacak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde göreve yeni seçilen bayan muhtarlara ve 20 yılın üzerinde görev yapmış kıdemli muhtarlara plaket takdim etti.
Muhtarlarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ESKİŞEHİR

21 Ekim 2019 Pazartesi

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