Anadolu Üniversitesiyle “Ustasından Öğren”

Uzaktan eğitimde Türkiye’nin öncü kurumu Anadolu Üniversitesi, yeni bir proje başlatıyor.

Eğitimde bir çok yeniliği Türk Yüksek Öğretim Sistemine kazandıran Üniversite, yeni araştırma geliştirme amaçlı bilimsel araştırma projesiyle bir ilke daha imza attı. Yeni öğrenme öğretme modelleri üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran Anadolu Üniversitesi, ustasından yerinde öğrenmeyi klasik uzaktan öğretim teknikleriyle karşılaştırılarak yeni bir model geliştirilmesini hedefliyor. Proje, öğrenme materyallerinin uygulamanın içinden, işin ustalarından öğrenilmesini içeren ve yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla desteklenen yeni bir öğretim yönteminin geliştirilmesini ve bu yeni yöntemin var olan geleneksel uzaktan öğretim yöntemleriyle karşılaştırılmasını içeriyor.

Bu amaçla 'Şimdi Sıra Sende' sloganıyla 'Ustasından Öğren’ film yapımı esertifika programları geliştirildi. Yönetmenlikten film müziğine kadar 11 farklı esertifika programı, sinema ve televizyon sektörüne insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Katılımcılar kendi alanlarında üst düzey deneyime sahip sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak. Film yapımı eSertifika programları ile yetkin sinemacılardan akademik eğitim alan kişiler televizyon ve sinema sektöründe yer alabilecek.

‘Ustasından Öğren' film yapımı esertifika programları ile sahnede, sette, kısaca uygulamanın içinden, yerinde çekilmiş eğitim videolarıyla öğretim teknolojileri bağlamında yeni öğretim materyali uygulamaya konulacak. Böylece uygulamaya dönük eğitim programlarında akademik anlatımla birlikte uygulama ve yerinde öğrenme ihtiyacı bulunulan konularda sektörün içinde üretilen videolar yenilikçi bir öğretim malzemesi olarak sunuluyor.



Dersler uzman sinemacılardan

Film yapımı esertifika programlarında verilecek olan derslerde kendi alanlarında üst düzey deneyimi olan, bugüne kadar gerek TV, gerekse sinemada birçok yapıma imza atmış sinemacılar eğitmen olarak görev yapacak.



Kayıtlar 1 Kasım’a kadar devam edecek.

Programlara katılmak isteyenler, esertifika.anadolu.edu.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Kayıtlar 1 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için http://esertifika.anadolu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.

ESKİŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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