Rektör Çomaklı'dan sosyal medyadaki kara propagandaya karşı uyarılar TRT Haber’e konuk olan Çomaklı, Barış Pınarı Harekâtı ile sosyal medya üzerinden sürdürülen algı konusuna dikkat çekti "Yalanı kullanırken aynı zaman bir anne ve çocuğunu da kullanıyorlar"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, canlı yayın konuğu olduğu TRT Haber‘deki yayında, Barış Pınarı Harekatı ile sosyal medya üzerinden sürdürülen algı konusuna dikkat çekti.

Çomaklı, harekatla ilgili sosyal medyadaki gerçek dışı haberler üzerinden yapılmaya çalışılan kara propagandaya karşı uyarılarda bulundu. Üniversitenin sosyal medya ve dijital güvenlik konusundaki çalışmalarını da anlatan Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) çalışmalarından bahsetti.

Terör örgütlerinin sosyal medyada algı oluşturma konusunda uzmanlaştıklarını dile getiren Rektör Çomaklı, bunu yaparken insani ve ahlaki değerleri hiçe saydıklarının altını çizdi. PKK/PYD terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları da tek tek değerlendiren Prof. Dr. Çomaklı, Barış Pınarı Harekatı’yla ilgiliymiş gibi paylaşılan fotoğrafların aslında daha eski zamanlarda çekilmiş, farklı olaylara ait olduğunu söyledi.

Terör örgütlerinin bu tür paylaşımlarda çocuk ve anne fotoğraflarını kullandıklarına dikkat çeken Çomaklı şunları söyledi:

”Yalanı kullanırken aynı zaman bir anne ve çocuğunu da kullanıyorlar. Bu kişilerin algısı üzerinde oldukça etkili. Çünkü; çocuk ve anne çaresiz bir şekilde görünüyor. Barış Pınarı Harekâtı’nda böyle bir durumun varlığına ve böyle bir şeyin gerçekleşmiş olacağına ikna etmek için bir anneyi, bir çocuğu pervasızca kullanıyorlar. Genel bir mülteci kriziyle ilgili bir haberi, savaş mağduru gibi sunabiliyorlar. Bir yavruyu kullanmak, bir anneyi kullanmak gerçekten herkesi etkileyebilecek bir olay. Ama sizlerin vasıtasıyla hem de devletin birimlerinin yapmış olduğu çalışmalarla bu konudaki gerçekler ortaya çıkıyor.”

SODİGEM’in çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Çomaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“SODİGDEM’deki arkadaşlarımız sosyal medya üzerindeki algı operasyonları, sosyal medyanın dili, alışveriş, ticaret gibi konularda araştırmalar yapıyorlar. Arkadaşlarımız bir hareketlenmeden bahsettiler. Geçmiş dönemde olan bir takım haberlerin yeniden verildiğini, görsellerin tekrar kullanılmaya başlandığını gözlemlediler. Barış Pınarı Harekatı’nda kullanılan hashtaglari kontrol edelim dediğimizde karşımıza bu sonuçlar çıktı.”

Barış Pınarı harekatı ile ilgili sosyal medyada çıkan gerçek dışı haberlerin daha çabuk fark edildiğini, bunda da devletin kurumlarının özverili çalışmasının etkili olduğu ifade eden Çomaklı, “Sosyal medyada saklanmak kolay değil. Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar. Özellikle Anadolu Ajansının, TRT’nin, üniversitelerin ve bu işleri dert edinmiş kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar, sosyal medyada bunlara rahat olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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