ESOGÜ'den Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi'ne katkı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) desteklediği Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi'ne katkı sunuyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi'nin tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katılımlarıyla Ankara’da yapıldı. Proje paydaşı üniversitelerden biri olan ESOGÜ adına Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak da projenin marul hat ve çeşit ıslahı kısmında görevli olan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kenan Sönmez ile birlikte toplantıya katıldı. ESOGÜ’nün de katkı sağladığı proje ile Türkiye'de yeni çeşit ve hatların ıslah edilmesi, genetik kaynakların korunması ve değerlendirilmesi, ülke ekonomisine ihracat katkısı sağlanması ve ithalatın önlenmesi hedefleniyor. Bu sayede kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum kullanım oranının orta vadede yüzde 1’den yüzde 30’lara, uzun vadede ise yüzde 50‘nin üzerine çıkarılması amaçlanıyor. Özel sektör, kamu ve üniversitelerin işbirliği ile soğan, havuç, marul, kırmızı baş lahana ve brokolide gen havuzlarının genişletilerek amaca uygun yeni hat ve çeşitlerin geliştirilmesi öngörülüyor.

ESKİŞEHİR 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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