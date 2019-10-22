Festival heyecanı "Correction" ile devam etti

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen “Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali", üçüncü gününe “Correction” performansıyla devam etti.

Çekya'dan gelen dans grubu VerTeDance tarafından, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenen gösteri, izleyicilerden tam not aldı. Ödüllü modern dans grubu VerTeDance, “Correction” performansı ile bireyin toplumdan uzak yaşamını, özgürlüğünün ve karar alma noksanlığını birbirine zıt kavramlarla işliyor. Ji Havelka'nın yönettiği dans gösterisinde, sahnede olan Jana Novorytov, Veronika Knytlov, Marta Trpiovsk, Jaroslav Ondru, Petr Opavsk, Michaela Raisov ve Robert Nink izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Çekya’dan “Uluslararası Tiyatro Festivali” için Anadolu Üniversitesine gelen Clarinet Factory klarnet dörtlüsü ise gösterinin müziklerini üstlendi.

ESKİŞEHİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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