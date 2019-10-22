Odunpazarı Belediyesi tiyatro seçmeleri yoğun katılımla gerçekleşti

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 20192020 sezonu seçmelerini gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda yer alan Tiyatro Müdürlüğü’nde yapılan tiyatro seçmelerine Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu yapılan seçmelere 244 kişi başvurdu. Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 20192020 sezonu seçmelerine katılan adaylar adayları; şan, dans, genel kültür ve sahne sınavlarında ter döktü. Sınavda başarı olan adaylar, Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nden 2 yıl eğitim almaya hak kazandı. Bu eğitim programında öğrenciler; alanında uzman eğitmenlerden dans, şan, tiyatro tarihi, sahne ve oyunculuk, ses konuşma, oyunculuk biçemleri, doğaçlama, sahne tasarımı, kostüm tasarımı, oyun yazarlığı ve dramaturji, yönetmenlik ve oyunculuk metotları derslerinin yanı sıra atölye eğitimleri de alacak. Eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncusu olacak.

Kendi oyuncusunu tiyatronun her alanında uzman eğitmenlerle yetiştiren ve bu alanda Türkiye’nin önemli kurumlarından birine dönüşen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, her yıl yaptığı seçmelerle büyük bir aileye olarak tiyatro hayatında sesini duyurmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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