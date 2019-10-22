Eskişehir’de akıl almaz ’şaka’ Okul çıkışında yol kenarında yürüyen gençlerin üzerine ‘şaka’ olsun diye kamyoret sürdüler Trafik magandaları önce 7, ardından 2 lise öğrencisinin üzerine direksiyonu kırdı Neye uğradığını şaşıran gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Eskişehir’de bir lise öğrencisi, okul çıkışında şaka olsun diye yol kenarında yürüyen arkadaşlarının üzerine araba sürdürdü. Aracı son anda fark eden yaklaşık 9 öğrenci adeta ölümün kıyısından geçti.

Alınan bilgilere göre; olay 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yaşandı. Saat 16.30 sıralarında okullarından çıkan liseli öğrenciler evlerinin yolunu tuttu. Bu sırada arkalarından gelen 26 VY 274 plakalı kamyonet sürücüsü İbrahim D. (18) ve araçta bulunan öğrenci, arkadaşlarının yol kenarında ilerlediğini gördü. İddiaya göre, araçtaki öğrencinin yönlendirmesi ile sürücü 'şaka' amacı ile yolda ilerleyen yaklaşık 7 gencin üstüne direksiyonu kırdı. Son anda aracı fark eden gençler sağa sola kaçarak kurtulabildi. Bu esnada sürücü İbrahim D. arkasından gelen aracı da fark etmeyerek aniden tekrar direksiyonu yola kırdı. Arkadan gelen kadın sürücü ise, trafik magandalarının bulunduğu araca çarpmamak için fren yaparak aracını sağ şeride yönlendirdi.

Trafik terörü yaşatan iki genç yaklaşık 10 metre gittikten sonra yine aynı şekilde iki öğrencinin üzerine tekrar aynı araçla direksiyon kırdı. Gençler ise diğer arkadaşları gibi aracın kendilerine çarpmasına ramak kala son anda yön değiştirerek olası tehlikeden kurtuldu.

Yaşanan trafik terörünün polis ekiplerine bildirilmesiyle ekipler aracı kısa sürede yakaladı. İki maganda, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme ve Kasten Yaralamaya teşebbüsten gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ESKİŞEHİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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