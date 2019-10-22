Nesli tükenmek üzere olan şah kartalı Eskişehir'de görüntülendi

Nesli tehlike altında olan ve Eskişehir'de görülen şah kartalı ihtişamı ile göz doldurdu.

Eskişehir'in Sarıkaya ilçesinde Kızılçam mevkiinde Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üyeleri tarafından doğa yürüyüşünde görüntülenen şah kartal ihtişamı ile göz doldurdu. Bu kuşların nesli tükenmekte olan bir tür olduğunu anlatan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu Üyesi Mevlüt İkiz, "Şah kartalların soyları, çoğu yabani tür gibi tehlike altındadır. Bu türün soyunun tehlike altına girmesinin en büyük nedeni, yaşam alanlarının gittikçe daralmasıdır. Yeniden ağaçlandırma amaçlı orman kesimleri, özellikle yaşlı ormanların tahrip edilmesi, yasa dışı ağaç kesimi, şah kartalların avlarının tarımsal etkenlerden dolayı azalması soylarını tehdit eden başlıca olaylardır. Bundan dolayı şah kartalların soyu, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından 'hassas' derecede tehlike altında ilan edilmiş ve şah kartallar koruma altına alınmıştır" dedi.

ESKİŞEHİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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