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ESO'nun “Genişletilmiş Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları” sürüyor Oda Başkanı Celalettin ...

İHA

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Güçlü bir ekonominin temel unsurlarından bazılarının maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği ve kaynakların korunmasından geçildiğine dikkat çekerek, "Bu saydıklarımızı yapmak içinde geri dönüşüm ve yeniden üretim alanlarını iyi değerlendirmeliyiz. Geri dönüşüm geleceğin en önemli sektörlerinden biri olacak. Bizde bu sektörde ve döküm sektöründe güçlü olmalıyız" dedi.

ESO'nun “Genişletilmiş Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları” sürüyor Oda Başkanı Celalettin Kesikbaş; "Geleceğin sektörlerinde de var olacağız"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Güçlü bir ekonominin temel unsurlarından bazılarının maliyetlerin azaltılması, enerji verimliliği ve kaynakların korunmasından geçildiğine dikkat çekerek, “Bu saydıklarımızı yapmak içinde geri dönüşüm ve yeniden üretim alanlarını iyi değerlendirmeliyiz. Geri dönüşüm geleceğin en önemli sektörlerinden biri olacak. Bizde bu sektörde ve döküm sektöründe güçlü olmalıyız” dedi.
Eskişehir Sanayi Odası, bünyesinde bulunan meslek komiteleri ile “Genişletilmiş Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları”nı sürdürüyor. Bu kapsamda ESO’nun 2.Meslek Grubu Çevre ve Geri Dönüşüm ve 11.Meslek Grubu olan Döküm Sanayi sektörlerinde yer alan firmalar ESO 50.Yıl Salonunda bir araya geldi.
Mesleki problemler, çözüm yolları, sektördeki gelişmeler ve ESO çalışmalarına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Taşel, Ömer Benli, kamu kurumlarının müdür ve temsilcileri, meslek grupları başkanları ve sektördeki sanayiciler katıldı.
Marka değerinin sözü dinlenir
Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bugün geri dönüşüm ve döküm sektörünün genişletilmiş meslek komiteleri toplantısını yapıyoruz. Burada genel problemler, sanayi odasından beklentileriniz, eleştirileriniz gibi konularda geniş katılımlı bir toplantı olacak. Ayrıca sektörlerimizi değerlendireceğiz. Çözemediğiniz problemleri gelin birlikte çözmeye çalışalım. Bir kurumun marka değeri, gücü ne kadar çok artarsa sözü o kadar dinlenir. Eskişehir’in sanayisini ne kadar marka haline getirirsek o kadar sözümüz dinlenir. Sizlerden ricamız Eskişehir sanayisinin marka değerini artırmak için bizlerle birlikte olun” dedi.
Sanayinin problemlerinin çözülmesi yönünde konuşan 11.Meslek Komitesi Başkanı Zeki Ertan ise yaptığı değerlendirmede “Biz bir bütünüz, sanayicinin ufak tefek sorunları var ama birlik beraberlik olarak sorunlarımızın üzerinden geleceğiz” diye konuştu.
2.Meslek Komitesi Başkanı Cumhur Özkalay ise komite üyelerine yönelik birlikte olmaları gerektiği yönünde mesaj verdi. Özkalay, her ay ESO’da yapılan komite toplantılarını, sorunların konuşulması yönünde birlik olmak gerektiğini vurguladı.
Toplantının gündemini; finansmana erişim, banka faiz oranlarının yüksek olması, hammaddenin yerli olarak tedarik edilmesi, geri dönüşüm sektörüne kimlik kazandırma, çevrecilerin hammadde dönüşümünü sağlaması ve geri dönüşüm firmalarının Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer almaları oluşturdu.
Toplantı sonunda, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda tüm sanayiciyi ilgilendiren bilgilendirme toplantıları ve etkinliklerinin yapılması ile ayrıca döküm sanayinde geri dönüşümün sağlanması yollarının konuşulacağı toplantıların yapılması kararı alındı.

ESKİŞEHİR

22 Ekim 2019 Salı

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