Tepebaşı’nda turnuva heyecanı başladı

Tepebaşı Belediyesi Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası 10 takımın katılımı ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından müdürlükler sevgi, saygı ve kaynaşmayı sağlamak maksadıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası, 10 takımın katılımı ile başladı. Tepebaşı Belediyesi Esentepe Halı Sahasında yapılan açılış maçlarında, Özel Güvenlik Görevlileri Destek Hizmetler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü müsabakaları oynandı. Kokartlı hakemler gözetiminde oynanan maçlar, 25 dakikalık iki devre halinde 50 dakika sürüyor.

Öte yandan iki grupta lig usulü gerçekleşen müsabakalar neticesinde grup liderlerinin finali ile turnuvanın kazanan takımı belirlenecek.

ESKİŞEHİR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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