İşçiler açlık grevine başladı

Zeytinoğlu Grubu'nda yer alan üç fabrikada çalışan DİSK Birleşik Metal İş Sendikası üyesi Entil, Hapalki ve Tarkon işçileri, açlık grevine başladı.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Hami Baltacı, üç işletmede yaklaşık 500 işçinin aylardır ücretlerini alamadığını ve iş yerlerinden ayrılmak zorunda kalan işçilere tazminatlarının ödenmediğini söyledi. Baltacı, “İşçilerin mağduriyeti her geçen gün artmaktadır. Ve artık bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Haftalardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ama anlaşılan gözler kör olmuş, kulaklar sağır olmuş” dedi.

Haksızlığa boyun eğmediklerini, bunun için seslerini daha fazla çıkarmak zorunda olduklarını ifade eden Baltacı; Entil, Hapalki ve Tarkon işçilerinin bugün açlık grevine başladıklarını söyledi.

ESKİŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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