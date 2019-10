Küçük yüzücüler 17 madalya ile eve döndü

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1820 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Bölge Müsabakasından 17 madalya ile döndü.

Grup müsabakası, bölge müsabakası ve Türkiye finali olmak üzere 3 ayrı etaptan oluşan Ulusal Gelişim Projesi'nin ikinci ayağında Gençlik ve Spor Kulübü'nün 1112 yaş grubundaki 13 yüzücüsü üstün başarı gösterdi. Yüzme Şubesi Baş Antrenörü Sefa Güllük ve Altyapı Antrenörü Atilla Ulualan'ın öncülüğünde yarışmalara katılan sporcular; A1, A2 ve B2 barajlarında rekabet etti.11 Yaş 4x50 metre Karışık Bayrak Yarışına katılan; Ece Ekin Doyduk, Gözde Elmas, İklim Takıl ve Yağmur Takıl ise bölge üçüncülüğü unvanını elde etti. Bölge müsabakasında yarışan 9 sporcu da, Aralık ayında Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali'ne katılmayı garantiledi.

"Çocukların gelecek vaat ettiğine inanıyoruz"

Sporcuların göstermiş oldukları başarıdan oldukça gurur duyduğunu belirten Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Şubesi Baş Antrenörü Sefa Güllük, "Biz de çocuklarımızı her kulüp gibi bu yarışlara sokup sınıyoruz. Çocuklar da kendilerini geliştirmeyi amaçlıyorlar. Daha önce grup yarışlarında A branşını geçemeyen sporcuların birçoğu bölge müsabakasının sonunda Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Bu çocuklar için çok güzel bir olay. Aynı zamanda bizleri, ailelerini, kulüplerini, Eskişehir'i ve Anadolu Üniversitesi'ni de gururlandırıyorlar. Sonuçta gittikleri yerde hem kulübü hem şehri temsil ediyorlar. Çok güzel bir oluşum bu. Çocukların da gelecek vadettiklerine inanıyoruz. O yüzden çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

“Sıradaki hedef Türkiye finali”

Yüzme sporunun düzenli çalışma ve azim gerektirdiğine dikkat çeken Sefa Güllük, "Yüzmeyi arabalar gibi düşünmek gerekiyor. Kilometre yaptıkça sporcular çok daha iyi hale geliyorlar. Başarılı olmak isteyen sporcuların belli kilometrelik alanları yüzmüş olmaları gerekiyor. Yüzme düzenli antrenman ve çalışma prensibi gerektiriyor. Bizim çocuklarımız çok istekli. Bu kadar istemeselerdi bugün böyle bir sonuç da ortaya çıkmazdı. Sporcularımızdan biz çok memnunuz. Daha çok çalışmaları, daha iyi şeyler başarmaları için biz destek olmaya her zaman hazırız" dedi.

Baş Antrenör Güllük; Ali Efe Bekçi, Berke Cambazoğlu, Cemre Can, Deniz Erten, Ece Ekin Doyduk, Ece Korkut, Eda Kara, Emir Yeşilli, Gözde Elmas, İklim Takıl, Nisa Uslu, Yağmur Takıl ve Zeynep Kırdar'dan oluşan grubun, final müsabakası için çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek sözlerine son verdi.

