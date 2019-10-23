Tepebaşı’nda gençler Avrupa fırsatlarını tanıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlerin Avrupa fırsatlarını tanımaları amacı ile faaliyetlerini sürdüren Eurodesk ağının temas noktası olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.

Avrupa Dayanışma Programı hakkında 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen son bilgilendirme toplantısına da gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 40 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda gençlik merkezi çalışanları, gençlere Avrupa'da 1 yıla kadar nasıl gönüllülük yapabilecekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Programın avantajları, nasıl proje bulunabileceği, başvuruları esasları ve kabul aldıktan sonra yapılması gereken işlemler gibi konuların ele alındığı toplantıda gençlere kapsamlı bilgiler verildi. Avrupa Dayanışma Programı, gençleri 1 sene boyunca tamamen ücretsiz biçimde Avrupa'da gönüllülük yapabilmelerini sağlıyor.

1830 yaş arası gençlerin katılabildiği programa dair bilgilendirme toplantılarından haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesapları üzerinden Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’ni takip edebiliyor.

ESKİŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

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