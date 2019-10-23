İnönü’de zabıtalar denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir’in İnönü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan iş yerlerine yönelik sağlık, gıdalarda kullanım süresi ve kılık kıyafet denetlemesi yaptı.

İnönü Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; halk sağlığının ön planda tutulması için sağlık kurallarına uyulması ve hijyen kurallarına uygun hizmet sunulması için zabıta ekiplerince denetimlerin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi. Zabıta ekipleri, çalışanların hijyenik durumlarını da kontrol ederek gıdalarda son kullanma tarihi, iş yeri açma ruhsatı gibi konularda denetim ve kontroller gerçekleştirerek ilçe esnafına uyulması gereken kurallara konusunda uyarılarda bulundu.

ESKİŞEHİR 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:16

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.