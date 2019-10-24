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Özbek gencin umudu Fizyomer oldu Özbekistan’dan tedavi için Eskişehir'e gelen Komila Kakhramonova ...

İHA

Özbekistan'da geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemeyen ve sağlığına kavuşmak umudu ile Eskişehir'e gelen 13 yaşındaki Komila Kakhramonova, Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan tedavisinin ardından yeniden adımlarını atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Özbek gencin umudu Fizyomer oldu Özbekistan’dan tedavi için Eskişehir'e gelen Komila Kakhramonova yeniden adımlarını atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor

Özbekistan’da geçirdiği rahatsızlık sonucunda yürüyemeyen ve sağlığına kavuşmak umudu ile Eskişehir'e gelen 13 yaşındaki Komila Kakhramonova, Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan tedavisinin ardından yeniden adımlarını atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
Genç Özbek kızının tedavisi ile ilgili konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir, Kakhramonova'nın yürüme hayalini gerçekleştirmesi için gerekli tedavi yöntemlerine başlandığını söyledi. Sağlık turizminin önemine de değinen Tünerir, “Özellikle valiliğimiz ve BEBKA’nın destekleriyle ile bu tür tanıtım faaliyetlerini Eskişehir olarak çeşitli mecralarda yapmaktayız. Bu tür tanıtım faaliyetleri sonrasında yabancı hastalar Eskişehir’de tedavi olmaya başladılar. Tedavisi için Özbekistan’dan gelen ilk hastamız. Çok güzel gelişme gösteriyor. Kendisi ve ailesi Eskişehir’i çok sevdi. Burada hem tedavi oluyorlar, hem de şehri gezerek kültürünü tanıyorlar. Burada otelde kalıyorlar. Şehirde yemek yiyip alışveriş yapıyorlar. Sağlık turizmi bi açıdan da şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Şehrin turizmi içinde önemli bir yer tutuyor. Sağlık turizminin gelişmesi çok önemli. Bunun için diğer paydaşların da destek olmasıyla bu sektörün arkasının da geleceğini düşünüyoruz.”

"Eskişehir sağlık turizmi açısından parlayan bir yıldız"
Genç kızı hastanede ziyaret eden Vali Yardımcısı Akın Ağca, kendisine çiçek verdi. Ağca, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ise “Eskişehir’e Özbekistan’dan gelen ilk sağlık turistimiz. Rahatsızlığından dolayı Fizyomer'e geldi. Eskişehir sağlık turizmi açısından parlayan bir yıldız. Valimiz Özdemir Çakacak’ın talimatları doğrultusunda inşallah daha da parlatacağız. Sağlık turizminin Eskişehir ve ülkemiz adına önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Sağlık turizmi açısından nitelikli çok sayıda sağlık merkezimiz var. Bundan sonraki aşamada bunu tüm dünyaya tanıtmak. Özellikle yakın coğrafyadaki insanlara tanıtarak, sağlık turizmi açısından onları buraya gelmesini sağlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce gelen kızımızın da tedavisi devam ediyor. İnşallah onu buradan sağlığına kavuşmuş bir şekilde ülkesine uğurlayacağız” dedi.
Ziyaret sonrasında ise Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ESKİŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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