Tepebaşı Belediyesi’nden çocuklar için ekoloji okulu

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, düzenlenen tanıtım şenliği ile çocuklara deney, gözlem ve eğitim fırsatı sunacak.

Tepebaşı Belediyesinin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi faaliyete geçiyor. Kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunacak olan Yeryüzü Ekoloji Okulu, 26 Ekim’de düzenlenecek tanıtım şenliği ile kapılarını açacak. Şenlik ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan Yeryüzü Ekoloji Okulu bünyesinde oluşturulan ve gönüllü eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmaları için de kayıtlar kabul edilecek.

Atölyelerin tanıtımlarının yapılacağı şenlikte öğrenciler Yeryüzü Ekoloji Okulu’nu, öğretmenleri ve atölyeleri tanıma fırsatı bulurken yaş gruplarına uygun olan atölyelere kayıt yaptırabilecek.

25 atölye ile gözlem, deney ve eğitim

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında çocuklar doğru soruları sormayı öğrenecek. Katılımcı çocuklar, “Evrensel değerler ne işimize yarar? Yerel tohum nedir, neden önemlidir? Eskişehir’de kaç farklı çeşit kuş ve kelebek var? Gökyüzündeki yıldızlar ve gezegenler bize ne anlatır?” gibi soruları cevaplandırırken hem sözel hem de analitik zekalarını da geliştirecekler.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 25 konu başlığında 12’şer kişilik kontenjan ile düzenlenecek atölye çalışmaları arasında; Doğanın Dili, Eğlence Üretim Atölyesi, İmge Oyunları, Doğadan Sanata, Çocuklar İçin Felsefe, Astrofotoğrafçılık, Astronomi Atölyesi, Yeşil Sanat, Kendin Boya Kendin Doku, Haksızlık Savarcılar, Can Suyu Yerel Tohum, Eskinin Bilimi, Robotik Kodlama, Beden Müziği Atölyesi, Kompost Atölyesi, Masal Diyarına Yolculuk, (Yaban Hayatı) Kuş Gözlemi ve Memeli Hayvan Gözlemi, Efsanevi Hayvanlar ve Nesli Tükenmiş Tehlike Altındaki Türler, Mr. Spack, Entegre Devrelerde Kodlama, Gökyüzünde Mitoloji, İklim ve Biz, Hayal Dükkanı Seramik Kursu, Toprak Atölyesi ve Kelebek Atölyesi yer alıyor

Gökyüzü Gözlemi ve Masal Gecesi

Ayrıca Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda gerçekleştirilecek faaliyetler, atölyeler ve etkinlikler ile eğitimlerden yararlanan çocuk, genç ve yetişkinlerin doğaya erişim, yerel ekosistemde oynama, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkını, özellikle bu fırsattan faydalanmaları adına tüm öğrencileri, 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan şenliğe davet etti.

Öte yandan düzenlenecek şenlik kapsamında 14.00 18.00 saatleri arasında Yeryüzü Ekoloji Okulunun açılışı, 18.00 21.00 saatleri arasında ise Gökyüzü Gözlemi ve Masal Gecesi etkinlikleri yapılacak.

ESKİŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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