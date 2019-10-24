Hastalardan Uğraş Terapisi El Sanatları Sergisi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde AMATEM, Psikiyatri Servisi, fizik tedavi hastaları ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalarının bir yıl boyunca usta öğreticiler eşliğinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleri, açılan yılsonu sergisiyle görücüye çıkardı.

Sergi açılışında konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; açılan serginin psikiyatri tedavisinin bir parçası olduğunu söyledi. Psikiyatri de ilaç tedavisinin yanı sıra bir de meşguliyet tedavisi bulunduğunu anlatan Müdür Bilge “Psikiyatri tedavide öncelikle ilaç tedavisi var. Ama bunu destekleyecek bazı tedavi yöntemleri de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de meşguliyet tedavisi. Sergilenen ürünlerde meşguliyet tedavisinin birer parçaları, Bu faaliyetin hasta üzerinde bir etkisi var. Onları meşgul ediyor. İçerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan uzaklaştırarak hayata bağlama noktasında bir adım. Sadece ilaç alıp klinikte yatmanın her zaman istenilen etkisi olmuyor. Bu tür uğraşılar hastaların tedavilerinin bir parçası olarak sosyalleşmelerini de sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise, “Amacımız hastalarımızın tedavisini toplum içinde yaşarken yapmak, hastaneye yatışlarını en az düzeye indirmek. Bu bağlamda resim, müzik, el sanatları drama aşçılık okuryazar kursları yanında tarihikültürel geziler, sinema, tiyatro gibi dış aktiviteler ile bireylerin sosyal çevre içinde hayata tutunmalarını sağlamaktır. Artık geleneksel hale gelen el sanatları sergisi ile yıl boyu Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalarımızın gözetiminde hastalarımızın yaptıkları el emeği ürünlerinin sergileniyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca hastane poliklinik girişinde açılan sergiye, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici de katıldı.

Öte yandan AMATEM, Psikiyatri Servisi, Fizik Tedavi hastaları ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalarının bir yıl boyunca usta öğreticiler eşliğinde yaptıkları el emeği göz nuru eserleri uğraş terapisi el sanatları sergisi hafta boyunca Saat 09.00 ila 16.00 arasında ziyarete açık olacak.

ESKİŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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