Odunpazarı Belediyesi genç yetenekleri keşfediyor

Odunpazarı Belediyesi, müziğe yetenekli gençleri tespit etmek için Müzik Algı Testi gerçekleştirildi.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri ve Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) yapılan teste, Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği müzik algı testine 20032010 doğumlu, 116 kişi başvurdu. Test, herkesin kendi müzik algısı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamayı amaçlıyor. Uzman ekip tarafından bilimsel yöntemlerle geliştirilmiş Müzik Algı Testine katılanların, müziksel işitme algılama derecesi ölçüldü.

Ayrıca melodi, ses ve ritim başlıklarında yapılan testte, 70 ile 100 arasında puan alanlar başarılı sayılacak. Yetkililer, Müzik Algı Testine katılanların sonuçları da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

ESKİŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.