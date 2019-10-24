Başkan Ataç başarılı voleybolcuları ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı oyuncularını antrenmanlarında ziyaret etti.

2. Lig 4. Grup’ta mücadele eden ekibi, son karşılaşmasında Karayolları Spor Kulübü’ne karşı kazandıkları 32’lik galibiyetten dolayı tebrik eden Başkan Ataç, takım antrenörleri Özkan Çimenli ve Fatma Çimenli'den de bilgiler aldı. Başkan Ataç, "Takımımız son yıllarda elde ettiği başarılı neticeler ve şampiyonluklar ile bizlerin birçok kez göğsünü kabarttı. Umuyorum ki kızlarımız bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Bizler de Tepebaşı Belediyesi olarak onlara destek olmayı sürdüreceğiz. Başta antrenörleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Ataç'ın voleybolculara başarılar dilediği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ESKİŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:15

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.