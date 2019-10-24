Halk merkezlerinde yeni sezon çalışmaları başladı

Odunpazarı Belediyesi, 11 farklı mahallede açılan 12 halk merkezinde de ‘halk için halk merkezleri’ sloganı ile çalışmalarına devam ediyor.

Halk merkezlerinde 20192020 sezonu çalışmaları başladı. Halk Merkezlerindeki çalışmalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüten Odunpazarı Belediyesi, 20192020 sezonunda halk merkezlerinde yetişkinler ve çocuklar için de atölyeler açtı. Yetişkinler için takıdan keçe, wayuu çanta, doll art, tiyatro, bağlama ve pastacılığa kadar 21 farklı branşta atölyeler açan Odunpazarı Belediyesi, çocuklar için de İngilizce, satranç, Türkçe, matematik, işaret dili, tiyatro, resim, gitar ve bağlama atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi’nin yetişkinler için açtığı atölyelerine 3 bin 212 kadın, 49 erkek kayıt yaptırırken, çocuklar için 9 farklı branşta açılan atölyelere ise 2 bin 269 çocuk başvurdu.

“Mahallelerimize halk merkezleri yapmaya devam edeceğiz”

Vatandaşların Halk Merkezlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Odunpazarı’nda halk merkezlerin sayısını artıracaklarını kaydeden Başkan Kurt, “Biz, Odunpazarı Halkı için çalışıyoruz. Mahallelerimize Halk Merkezleri yapmaya devam edeceğiz. Özellikle kadınlar ve çocukların verimli vakit geçirdiği halk merkezlerimizde, binlerce hemşehrimiz sosyalleşiyor, yeni şeyler öğreniyor, kendini geliştiriyor. Hemşehrilerimizin talepleri ve beklentileri bizler için önemli. Onlar daha çok istesin, biz de daha çok çalışalım” dedi.

ESKİŞEHİR 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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