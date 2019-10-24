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İl Sağlık Müdürlüğü’nden kırsaldaki sağlık kuruluşlarına yakın takip

İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, kırsaldaki sağlık kuruluşlarını takip etmeye devam ediyor. Son olarak İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge İnönü'de bulanan bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden kırsaldaki sağlık kuruluşlarına yakın takip

İl Sağlık Müdürlüğü, kırsaldaki sağlık kuruluşlarını takip etmeye devam ediyor. Son olarak İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge İnönü’de bulanan bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge İnönü ilçesindeki İlçe Entegre Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve İnönü 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda inceleme ve değerlendirmelerde bulunarak, verilen hizmetleri yerinde gördü. Bilge, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Gerçekleşen ziyarette İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin, Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birim Sorumlusu Uzman Ömer Gezer hazır bulundu.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, İnönü ilçesine yaptığı ziyarette verilmekte olan sağlık hizmetlerini yerinde görüp, hizmet binasındaki tadilatların ve yeni yapılmakta olan 112 Ambulans garajındaki çalışmaları inceledi. Başhekim Dr. Suat Uzun ve TSMASM’de çalışan personelden bilgiler aldı. İlçe Sağlık kuruluşlarında karşılaştığı hasta ve yakınlarıyla da ilgilenerek, sağlık kuruluşlarından almış oldukları hizmetler hakkında memnuniyetlerini sorup, istek ve önerilerini de dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.
Ayrıca Bilge, sağlık hizmetlerinin daha iyi noktalara getirilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam ettiklerini, yaşanan aksaklık ve eksiklikleri yerinde görerek, giderilmesi için gayret sarf ettiklerini belirtti.
Öte yandan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, sağlık kuruluşları ziyaretleri akabinde İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

ESKİŞEHİR

24 Ekim 2019 Perşembe

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