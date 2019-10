ESO'nun 'Gelecek Stratejileri Toplantıları' sürüyor Ekonominin yol haritası çizildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ESO Gelecek Stratejileri Toplantıları’nın dördüncüsü gerçekleştirildi.

Ekonomi ve piyasaların konu edildiği toplantının katılımcıları ise Garanti Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert ile İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz oldu. Toplantının açılışında konuşan ESO Disiplin Kurulu Üyesi Hakan Korkmaz, “Yatırımcı ve sanayicilerin olduğu ortamda ekonomiyi konuşmadan olmuyor. Bu noktada gelecek stratejileri hususunda bizleri aydınlatacak ve belki de kendimize yeni bakış açıları kazandıracağımız bu toplantının verimli olacağına inanıyorum” dedi.

Ekonominin ve sanayinin geleceği hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantının gündemi, ekonomik büyüme oranları, enflasyon oranları, banka faiz oranları, kur dalgalanmaları ve beraberinde getirdikleri durumları doğru yorumlama teknikleri, bütçe ve bilanço yönetim teknikleri, kriz oluşturan sebepleri anlamak ve yol haritası oluşturmak, istihdam ve ihracat projeleri gibi konulardan oluştu.

Ekonomideki son durum ve gelecekteki hareketlenmelerin incelenmesi için göstergelerin doğru yorumlanması gerektiğini söyleyen Garanti Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, “Ekonomiyi sadece tek başına değil siyasi, sosyolojik ve jeopolitik durumlarla birlikte ele almak, diğer faktörler ile birlikte analiz etmeniz gerekiyor” tavsiyede bulundu.

İş insanları ve sanayiciler ile yeni yatırımlar yapma konusunda görüşlerini paylaşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ise, “Yatırımın her zaman her koşulda riskleri vardır. Sizler ya riskleri göze alıp yatırımlarınızı istediğiniz zaman yapacak ya da risklerin azalması için sis bulutlarının aralanması bekleyeceksiniz. Önünüzdeki sis aralansa dahi yatırımın her zaman riskleri olduğunu unutmayın ve stratejilerinizi iyi belirleyip plansız hareket etmeyin” dedi.

Toplantı sonrasında üyelerin soruları cevaplandı.

