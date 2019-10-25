Anadolu’dan çocuklar için matematik atölyesi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Çocukların Matematik Atölyesi, yeni dönem çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda atölyede görev alacak öğretmen adaylarına TEMA3 (Test of Early Mathematics Ability) Erken Matematik Yeteneği Testi3 (TEMA3) ölçek eğitimi verildi. Eğitimde, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Matematik Öğretmenliği bölümleri öğrencilerine, bu ölçeği nasıl uygulayacakları anlatıldı. TEMA3 beceri ölçeği, 38 yaş arası çocukların matematik yeteneklerini test etmede kullanılıyor.

Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi aynı zamanda atölye sorumlusu Doç. Dr. Serap Erdoğan tarafından verilen eğitimde; öğretmen adaylarına 38 yaş arası çocukların matematik becerilerini test etme teknikleri, çocuklarla atölye boyunca nasıl iletişime geçecekleri ve hangi materyallerin kullanılacağı anlatıldı. Doç. Dr. Erdoğan, matematik beceri ölçeği eğitimi sonrası, öğretmen adaylarının öğrenciler üzerinde uygulamaya geçeceklerini belirtti. Atölye ile ilgili de bilgi veren Serap Erdoğan şunları söyledi:

“Matematik beceri testi sonrası öncelikle çocuk ile ilgili ortaya çıkan durum üzerine hangi noktalarda çocuğa destek verilmesi gerekiyorsa onların üzerine bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanacak. Bu eğitim programı sonrasında gözlem yaparak çocukların matematik becerilerini tekrar ölçüp aradaki değişim ailelere sunulacak. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulmuş olan “Çocukların Matematik Atölyesi’nde” 38 yaş arası çocuklara bu ölçeği uygulayarak hem onların takibini yapacağız hem de ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda bireysel matematik etkinlikleriyle onları yönlendireceğiz.”

Öncelikle eğitim verdikleri öğretmen adaylarının beş çocuğa uygulama yapacaklarını belirten Erdoğan, “İlk olarak ben öğretmen adaylarımızın yaptığı uygulamaları izleyerek değerlendireceğim. Adayların uygulamalarının doğruluğunu test ettikten sonra birebir çocuklara ölçek uygulamaya başlayacaklar. Ardından yeni başlayacak olan ve bu eğitime kaydolan ilk 20 öğrencimize özel bir takip süreci gerçekleştireceğiz. Eğitim alan öğretmen adayları ile kayıt olacak çocukların ihtiyaçları doğrultusunda sayı ve işlemleri kullanarak bireysel etkinlikler yapacağız. İlk 20 öğrenciyi ailelerle birlikte analiz etmeyi planlıyoruz” dedi.

Uygulamanın çok daha fazla öğrenciye ulaşmasını umduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdoğan, “Bu matematik atölyesinin kurulma amacı çocukların matematik becerilerinin ne olduğunu ortaya koymak. Onların desteklenmesi gereken durumları belirlemek ya da problemli bir durum varsa bu durumu ortaya çıkarıp çözümlenmesi için öneriler sunmaktır” sözlerini kullandı.

Verilen eğitime katılan öğretmen adayları ise bu eğitimi almaktan çok memnun olduklarını belirterek, “Okulumuz bitmeden kendimizi ne kadar geliştirebilirsek bizim için o kadar iyi. Bu eğitimi sadece Serap hocanın veriyor olması ve bizim öğretmenimiz olması bizim için bulunmaz bir fırsat. Biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandılar.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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