Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek

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A Milli Erkek Hentbol Takımı 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki ilk sınavını bu akşam Estonya karşısında verecek.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri maçları Eskişehir'in ev sahipliğinde Porsuk Spor Salonunda oynanacak. A Milli Erkek Hentbol takımı ilk önemli sınavını ise akşam saat 19.00'da Estonya karşısında verecek. Yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasında İtalya'yı 2423'lük skorla, ikinci maçında ise 3028'lik skorla deviren milliler, Kuzey Makedonya'ya ise 2623'lük skorla mağlup olmuştu. Hazırlık karşılaşmalarında umut veren bir oyun sergileyen A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme ilk maçında da Estonya'yı mağlup etmek istiyor. Grupta ikinci maç EstonyaBelçika arasında oynanacakken, A Milli Takım son maçında ise Belçika ile karşılaşarak gruptan çıkma mücadelesi verecek.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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