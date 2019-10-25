EsEs Giresunspor maçı hazırlıklarını devam etti

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TFF. 1. Lig’de son sırada bulunan Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Eskişehirspor, ligin 9. haftasında Pazar günü Karadeniz temsilcisi Giresunspor’un konuğu olacak. Ligde sancılı bir süreçten geçen EsEs, maçı kazanıp nefes almak istiyor. Siyahkırmızılılar bu kapsamda hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, yarım saha oyunun ardından şut çalışmalarıyla son buldu.

Diğer yandan sakatlıkları bulunan; Ferhat Kiraz, Emre Güral, Kıvanç Karakaş, Talha Erdoğan ve Cengiz Alp Köser antrenmanda yer almazken, Muhammet Yahya Akbulut takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:13

YATSI 19:31

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