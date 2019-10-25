Kumlubel’de Deneyimli Kafe açıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin Kumlubel Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Nasuh Akar Deneyimli Kafe’nin açılışı, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Böylelikle Deneyimli Kafelerin sayısı 12’ye ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi’nin en sevilen sosyal projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak olmayı sürdürürken sayıları da artmaya devam ediyor.

Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler’in 12.’si, düzenlenen tören ile Kumlubel Mahallesi Çukur Sokak’ta açıldı. Güreşçilik hayatına uluslararası birçok başarıyı sığdıran milli güreşçi Nasuh Akar’ın ismi, Kumlubel Mahallesi’ndeki Deneyimli Kafe ile ölümsüzleştirildi.

Nasuh Akar Deneyimli Kafe’nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, Kumlubel, Fatih ve Zafer Mahallelerinin muhtarları, Nasuh Akar’ın kardeşi Talip Akar ve yeğeni Yasemin Şen ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“En büyük öncelik vatandaşımızın mutluluğu”

Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bugüne kadar hizmete açılan 11 Deneyimli Kafe’den dolayı vatandaşların mutlu olduğunu ve yenilerinin açıldığını ifade ederek, “Bizim için vatandaşımızın açtığımız mekanlardan dolayı mutlu olması, en büyük öncelik. Bugüne kadar açtığımız 11 Deneyimli Kafe’de de bu mutluluğu gördük ve yenilerini açmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu güzel park da 3 mahallemize hitap eden bir mekan; Kumlubel, Zafer ve Fatih Mahallemizin yararlanacağı bir alan. Bu parkımızı da bildiğiniz gibi; mahalle sakinlerimizin güzel ve huzurlu şekilde zaman geçirebilmeleri için sıfırdan yaptık. Ayrıca açtığımız Deneyimli Kafelere, tarihimizin önemli isimlerini vermeye gayret ediyoruz. Olimpiyat ve dünya şampiyonlukları kazanan rahmetli milli güreşçimiz Nasuh Akar büyüğümüzün adını da burada yaşatacağız. Kendisi Eskişehir’e küçük yaşta gelen ve burada yetişen bir değerdi. Deneyimli Kafelerimiz, belediyemiz tarafından işletiliyor ve son derece uygun fiyatlara çay hizmeti sağlanıyor. Aynı zamanda burada da hanımlara ve erkeklere yönelik kurslarımız olacak. Ayrıca doğum günü, nişan gibi toplantılarınızı burada yapabileceksiniz. Kadınlarımız burada toplanarak bir araya gelebilecek. Deneyimli Kafemizin park içinde olması da çok önemli. Bu güzellikleri hep birlikte kullanacağız ama diğer yandan da sahip çıkacağız ve koruyacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden”

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç da “Tepebaşı Belediyesi, halkına yatırım yapmaya devam ediyor. Deneyimli Kafelerimiz birçok yerde hizmet veriyor. Bu proje halkımızı, toplumumuzu bir çimento gibi bir arada tutan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Başkanımız Ahmet Ataç’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlardan Teşekkür

Törende birer konuşma yapan Kumlubel Mahalle Muhtarı Gülay Karagöz, Fatih Mahalle Muhtarı Eda Yıldırım ve Zafer Mahalle Muhtarı Çetin Özdemir de açılışı yapılan Nasuh Akar Deneyimli Kafe’den dolayı mahalle sakinleri adına Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri de Başkan Ataç’a teşekkür ederek kendisine çiçek takdim etti.

Konuşmalar sonrasında Nasuh Akar Deneyimli Kafe, Başkan Ataç’ın mahalle sakinleriyle birlikte kestiği kurdele ile hizmete açıldı.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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