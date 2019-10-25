Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi ve Halk Market ile TÜYAP’ta

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Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi ve Halk Market, TÜYAP Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda stant açtı. Cam Sanatları Merkezi ve Halk Market açtıkları stantlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

TÜYAP Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için katılamadı. Fuar açılışına Başkan Kurt’u temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cahide Tetik katıldı. Tetik, açılıştan sonra Cam Sanatları Merkezi ve Halk Market Stantlarını gezdi.

Odunpazarı Belediyesi Sıcak ve Soğuk Cam Atölyelerinde yapılan cam eserlerin bulunduğu Cam Sanatları Merkezi Standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cam eserleri inceleyen vatandaşlar, stant sorumlularından eserlerin yapımı hakkında bilgi aldı. Fuarda ilgi gören stantlardan biri de Odunpazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı Halk Market standı oldu. Halk Market standını ziyaret eden vatandaşlara, yetkililer Halk Market ve çalışmalarını anlattı.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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