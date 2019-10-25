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ESOGÜ'lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri "20192020 EğitimÖğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.

ESOGÜ'lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri “20192020 EğitimÖğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni” ile diş hekimliği mesleğine ilk adımlarını attılar.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Tebebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile protokol üyeleri de katıldı.
Törende konuşan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak, genç bir fakülte olmalarına rağmen hızlı bir gelişim göstererek eğitimöğretim açısından ve akademik açıdan devlet üniversiteleri arasında ilk 10 Diş Hekimliği Fakültesi arasına girdiklerini dile getirdi. Yeni öğrencilere dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğine atacakları bu ilk adımın; zorlu, yorucu, üst düzeyde fedakârlık gerektiren ve meslek hayatları boyunca devam edecek bir eğitim sürecinin de başlangıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Şule Bayrak, giyecekleri beyaz önlüğün ise onlar için saflık, güç, sorumluluk ve vebalin meslek hayatları boyunca taşıyacakları bir nişanesi olacağını ifade etti. Öğrenci ailelerine seslenerek bugüne kadarki bütün fedakârlıkları, çabaları ve emeklerinin bugün evlatlarının içerisinde yer aldığı gurur verici tablo ile taçlandığını belirten Prof. Dr. Şule Bayrak, kendilerinin de öğrencilerini birer emanet olarak görerek; hayatta bilimin en hakiki mürşit olduğunu bilen, insanlık değer ve ilkelerini benimsemiş, hekimlik mesleğinin etiğini içine sindirmiş, vatanına ve milletine bağlı diş hekimleri olarak yetiştirmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini kaydetti. Genç diş hekimi adaylarına bugün beyaz önlüklerini giyerek yeni hayatlarına adım attıklarını hatırlatan Prof. Dr. Şule Bayrak, tüm öğrencilere yeni eğitimöğretim yılında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise, genç diş hekimi adaylarına, dünyanın en saygın meslekleri arasında yer alan mesleklerini öğrenmek için var güçleriyle çalışmayı ve insani değerlerini geliştirmeyi üniversite yıllarının temel amaçları olarak belirlemelerini öğütlerken, mesleklerinin onlara aileleri tarafından takılan bir altın bilezik olduğunu asla unutmamalarını istedi. Öğrencilere alanlarında uzman, teknolojiyi yakından takip eden ve yaptıkları araştırmalarla birçok başarıya imza atmış öğretim üyelerinden eğitim alacaklarını söyleyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin dinamik ve seçkin hocaları sayesinde meslekietik değerlere bağlı, girişimci, yenilikçi ve yetkin birer diş hekimi olarak mezun olacaklarına inandığını dile getirdi. Ailelere seslenerek onları çocuklarının bulundukları noktaya gelmelerindeki katkılarından dolayı kutlayan Prof. Dr. Kemal Şenocak, bugünden itibaren evlatlarının ESOGÜ’nün birer parçası olarak kendilerine emanet olduğunu söyledi. Genç diş hekimi adaylarından önlükleri üzerlerindeyken diş hekimi olduklarını asla unutmamalarını, umudun ve şifanın rengi olan beyaz önlüğe yaraşır bir hayat sürmelerini, beyaz önlüklerine leke sürdürmemelerini ve ona layık olmak için çok çalışmalarını isteyen Prof. Dr. Kemal Şenocak, Cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti kimliğini koruma ve onu daha ileriye taşımanın gençler olarak görevleri olduğunu da asla unutmamaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kemal Şenocak eğitimleri boyunca bilimsel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerini, yeniliğe açık olmalarını, vicdanlı hareket etmelerini, beyaz önlüğün kendilerine yükleyeceği sorumluluğun daima bilincinde olmalarını, insani ve etik değerlere bağlı kalmalarını; vatanlarına, milletlerine ve bayraklarına bağlı olmalarını öğütlediği genç diş hekimi adaylarına hayat boyu başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmaların ardından genç diş hekimi adaylarına beyaz önlükleri protokol üyeleri ve öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

ESKİŞEHİR

25 Ekim 2019 Cuma

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