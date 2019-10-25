Anadolu Üniversitesi Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda

Bu yıl ilki düzenlenen Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi standı da yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve öğretim elemanlarının yer aldığı standa ilgi yoğundu. El hünerlerini sergileyen öğrenciler konuklardan tam not aldı.

Fuarın ilk gününe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy da katıldı. Anadolu Üniversitesi standını ziyaret eden Rektör Çomaklı, burada cam işledi. Fuardaki diğer stantları da ziyaret eden Prof. Dr. Çomaklı, yapılan çalışmaları inceledi, katılımcılarla sohbet etti.

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden mini konser

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de verdikleri konserle fuara renk kattı. Batı müziği eserleri seslendiren öğrenciler, konser sonuna kadar ilgi odağı oldu. Konseri izleyen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konser sonrası öğrencileri tebrik etti.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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