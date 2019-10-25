ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Ekim "Hasta Hakları Günü", Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

ESOGÜ Hastanesi'nde Hasta Hakları Günü kutlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 26 Ekim “Hasta Hakları Günü”, Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Etkinlik kapsamında hastane poliklinikler girişinde kurulan stantta hasta hakları konusunda bilgilendirme yapıldı. Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Sorumlusu Esin Gökalp‘in de katılımlarıyla gerçekleştirilen bilgilendirmede, haklarının yanı sıra hastaların sorumluluklarından da bahsedilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Servislerde yatan hastalara ziyaretlerin de gerçekleştirildiği etkinlikte, hastalarla yapılan görüşmelerde Hastane Halkla İlişkiler ve Hasta Hakları Birimi’nin amacının sorunların yerinde çözümlenmesi olduğu belirtildi. Hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında birime başvuruda bulunabilecekleri ifade edilirken, hastalar ve hasta yakınlarının da hastane kurallarına uymalarının gerektiği belirtildi. Görüşülen hastalar ziyaretten ve bilgilendirmeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

ESKİŞEHİR

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu'nda Cumhuriyet Bayramı ...
Cumhuriyet Bayramında bu yollar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramında bu yollar trafiğe kapatılacak
İkametten altın çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER İkametten altın çalan hırsız yakalandı
Vali Çakacak, yeni mahkeme başkanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Çakacak, yeni mahkeme başkanlarını ziyaret etti
Anadolu Üniversitesi Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya ...
ESOGÜ'lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER ESOGÜ'lü genç diş hekimi adayları beyaz önlüklerini ...
Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi ve Halk Market ile TÜYAP’ta
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi ve Halk ...
Kumlubel’de Deneyimli Kafe açıldı
YEREL HABERLER Kumlubel’de Deneyimli Kafe açıldı
Tepebaşı Gençlik Meclisi’nde yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Tepebaşı Gençlik Meclisi’nde yeni dönem başladı
EsEs Giresunspor maçı hazırlıklarını devam etti
YEREL HABERLER EsEs Giresunspor maçı hazırlıklarını devam etti
Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında verecek
YEREL HABERLER Milli takım ilk önemli sınavını Estonya karşısında ...
Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler oturma eylemine başladı
YEREL HABERLER Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler oturma eylemine ...
Yunus Emre ağaçlandırma sahasına 228 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Yunus Emre ağaçlandırma sahasına 228 bin fidan ...
TAD Portal bilgilendirme toplantısı Yıl başından itibaren tarımsal ve tarım dışı kullanım talepleri Tarım Arazilerini Değerlendirme Portalı (TAD Portal) üzerinden yapılacak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Dr. Emine Sever; "Bu sistem ile birlikte, tarımsal ve tarım dışı kullanıma ait bireysel ve kurumsal başvuruların kısa sürede sonuçlanması ve zamanın etkin kullanılması hedeflenmiştir"
YEREL HABERLER TAD Portal bilgilendirme toplantısı Yıl başından ...
Anadolu’dan çocuklar için matematik atölyesi
YEREL HABERLER Anadolu’dan çocuklar için matematik atölyesi
ESO'nun 'Gelecek Stratejileri Toplantıları' sürüyor Ekonominin yol haritası çizildi
YEREL HABERLER ESO'nun 'Gelecek Stratejileri Toplantıları' ...
(Özel) ESOGÜ’de üretilen tıbbi aromatik bitkilerin hasadı yapıldı Yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler her alanda fayda sağlıyor Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar; “Bölgenin iklimine uygun olan tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmesi lazım” “Tıbbi aromatik bitkiler üzerine araştırmamızı 3-4 yıldır yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” “Eskişehir’in iklimi, toprağı bu işleri yapmaya uygun”
YEREL HABERLER (Özel) ESOGÜ’de üretilen tıbbi aromatik bitkilerin ...
Beylikova’dan askerlerimize teşekkür selamı
YEREL HABERLER Beylikova’dan askerlerimize teşekkür selamı
Birleşik Metal İş Genel Başkanı gözaltına alındı 4 aydır maaşlarını alamayan işçilere destek eylemine polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Birleşik Metal İş Genel Başkanı gözaltına alındı 4 ...
ESOGÜ'de TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER ESOGÜ'de TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nden kırsaldaki sağlık kuruluşlarına yakın takip
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden kırsaldaki sağlık ...
Halk merkezlerinde yeni sezon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Halk merkezlerinde yeni sezon çalışmaları başladı
Başkan Ataç başarılı voleybolcuları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Ataç başarılı voleybolcuları ziyaret etti
Odunpazarı Belediyesi genç yetenekleri keşfediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi genç yetenekleri keşfediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X