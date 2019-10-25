Vali Çakacak, yeni mahkeme başkanlarını ziyaret etti

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Vali Özdemir Çakacak göreve yeni başlayan 1. İdare Mahkemesi Başkanı Rafet Türksoy, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Osman Akcan ve Vergi Mahkemesi Başkanı Volkan Erdoğdu’yu ziyaret etti.

Mahkeme başkanlarına yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çakacak, çalışmalarında başarılar diledi.

Nazik ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten Türksoy, Akcan ve Erdoğdu da iyi niyet dileklerini bildiren Vali Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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