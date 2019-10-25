İkametten altın çalan hırsız yakalandı

Eskişehir'de, ikametten hırsızlık gerçekleştiren 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre; 14 Ekim günü Pazartesi günü Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olarak tespit edilen E.T. isimli şahıs 24 Ekim Perşembe günü yakalandı. Ayrıca polis ekiplerince, şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucu elde edilen 2 adet çeyrek altın sahibine teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Eskişehir halkının huzuru, can ve mal güvenliğinin sağlanması doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" diye belirtildi.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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