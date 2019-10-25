Cumhuriyet Bayramında bu yollar trafiğe kapatılacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce, 29 Ekim kutlamaları kapsamında geçici olarak kapatılacak cadde ve sokaklar açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı kutlama programı kapsamında 29 Ekim Salı günü 08.00 12.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı üzerinde yapılacak kutlamalar nedeniyle alınacak güvenlik önlemleri kapsamında; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi (Akarbaşı) Kavşağı ile Vali Ali Fuat Güven Caddesi arasında kalan kısmı araç trafiğine kapatılacaktır. Araç trafiğine kapatılacak olan Atatürk Bulvarını kullanacak olan sürücülerimizin, alternatif olarak Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Öğretmenler Caddesi veya Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesini kullanmaları uygun olacaktır. Ayrıca Atatürk Bulvarının trafiğe kapatılacak olan kesiminde 29 Ekim günü saat 00:00’dan itibaren araç parklarına müsaade edilmeyecektir" diye bildirildi.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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