Başkan Bıyık’tan Eskişehirspor’a forma desteği

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, TFF. 1. Lig’de zor günler geçiren Eskişehirspor’a forma desteğinde bulundu.

Eskişehirspor'un yeni sezon için forma çıkaramaması ve geçen sezonun formalarını kullanması çeşitli sıkıntılara sebep oluyor. Akhisarspor karşılaşmasının ardından siyahkırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Camianın zor günlerinde sessiz kalmayan Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, 4 takım forma yaptırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bıyık, “Eskişehirspor hepimizin ortak kaygısı. Şehrimizin takımına her türlü desteği vereceğiz. Takımı ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Belediye başkanının camia adına duyarlı davranışı taraftarların beğenisini topladı.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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