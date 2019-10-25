Olgunlaşma Enstitüsü fuarda dikkat çekti

Tüyap Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarına katılan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nün standı yoğun ilgi gördü.

Tüyap Eskişehir tarafından düzenlenen fuarda stant açan Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü yapılan el emeği ürünleri ile gelen misafirlerin dikkatini çekti. Birbirinden farklı el emeği ürünlerin sergilendiği stantlara uğrayan vatandaşlar dakikalarca ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Yoğun bir ilgi gördüklerini aktaran Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, stantlarımız gelen misafirlerimizden tam not aldı. Geleneksel el sanatları giyim nakış sanatsal bebek ve tasarım atölyelerinde üretilen hediyelik ürünler Eskişehir halkı tarafından büyük beğeni kazandı. Yapılan sanatsal ürünlerini gören vatandaşlarımız dakikalarca inceleme fırsatı buldu. Enstitümüzde kursiyer ve öğreticilerimiz tarafından yapılan ürünlerimizi fuar sayesinde sergileme fırsatı da bulmuş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

ESKİŞEHİR 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:48

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