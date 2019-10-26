Fizyomer spor sağlığını uygulamalı anlattı

TÜYAP Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarına katılan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, gelen misafirlerine sporcu sağlığında beslenme ve masaj hizmetlerini uygulamalı anlattı.

TÜYAP Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi de yerini aldı. Gelen misafirlere fizik tedavi ve rehabilitasyon hakkında bilgiler verildi. Sanat ve Spor olmak üzere iki salonun bulunduğu TÜYAP Fuar Merkezine gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Fizyomer Terapia, merkezlerinde yaptıkları sporcu rehabilitasyonu, sporcu sağlığında beslenme ve masaj hizmetlerini gelen ziyaretçilere uygulamalı olarak tanıtıyor.

ESKİŞEHİR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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