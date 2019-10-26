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İnönü Ülkü Ocakları'ndan yoğun ilgi gören tiyatro

İHA

Eskişehir'de İnönü Ülkü Ocakları tarafından organize edilen 'Keloğlan' karakterinin canlandırıldığı tiyatro gösterimi ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

İnönü Ülkü Ocakları'ndan yoğun ilgi gören tiyatro

Eskişehir'de İnönü Ülkü Ocakları tarafından organize edilen 'Keloğlan' karakterinin canlandırıldığı tiyatro gösterimi ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
İnönü Vehbi Koç Ortaokulu çok amaçlı salonunda sergilenen 'Keloğlan' adlı oyunun tiyatro gösterimi öncesi saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar burada Barış Pınarı Harekâtına destek amacıyla asker selamı verdi. Tiyatro gösterimine İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol ile çok sayıda çocuklar ve aileleri katıldı.
Tiyatro oyunu çocukların tiyatrocular ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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