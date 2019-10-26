İnönü Ülkü Ocakları'ndan yoğun ilgi gören tiyatro

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Eskişehir'de İnönü Ülkü Ocakları tarafından organize edilen 'Keloğlan' karakterinin canlandırıldığı tiyatro gösterimi ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

İnönü Vehbi Koç Ortaokulu çok amaçlı salonunda sergilenen 'Keloğlan' adlı oyunun tiyatro gösterimi öncesi saygı duruşunda bulunularak akabinde İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar burada Barış Pınarı Harekâtına destek amacıyla asker selamı verdi. Tiyatro gösterimine İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Erol ile çok sayıda çocuklar ve aileleri katıldı.

Tiyatro oyunu çocukların tiyatrocular ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

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