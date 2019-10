Anadolu Üniversitesi’nde her yönüyle e-ticaret ele alındı

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinin düzenlediği "Her Yönüyle ETicaret Paneli", Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde; Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ömer Faruk Ergün, GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat, GittiGidiyor Bilgi Güvenliği Müdürü Aydoğan Ovat ve marka vekili Av. Dr. Barış Günaydın konuşmacı olarak yer aldı.

"Anadolu Üniversitesi’nde dijitalleşme üzerine yoğunlaştık"

Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, dijitalleşmenin çağımızdaki önemine dikkat çekerek “Göreve geldiğim günden itibaren Anadolu Üniversitesi’nde dijitalleşme üzerine yoğunlaştık. Bu kapsamda da ilk olarak Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) yönetmeliğini hazırladık ve kurduk. Sonrasında ise Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni harekete geçirdik. Bu süreç içerisinde ayrıca dijital okuryazarlık eğitimlerini verdik ve bununla ilgili sınavlarımızı gerçekleştirdik. Dijital dünyada var olmak, sosyal medya kullanımını veya eğitimlerini ifade etmiyor, dijital dünyayı anlamayı da gerektiriyor. Bu dünya çok farklı. Ticareti, saatleri, kriminal olayları yaşadığımız dünya ile çok farklılıklar gösteriyor. O nedenle de bu dünyayı görmek yetmiyor, anlamak da gerekiyor” dedi.

Dijital dünyanın dilini çözmeye yönelik olarak birtakım çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Rektör Çomaklı, bu çalışmaların başında da dijital dünyanın kriminal saatlerinin geldiğini ifade etti ve ekledi:

“Bizlerin dijital dünyanın kriminal saatlerini ve çocuklara zarar veren hususlarını öğrenmemiz gerekiyor. Aslında farkında olmasak da o dünyanın içerisindeyiz. Özellikle sizlerin bu dünyayı iyi anlamanız gerekiyor ki, geleceğimiz olan çocuklarımıza da dijital dünyayı iyi bir şekilde öğretebilesiniz. Bu kapsamda da biz elimizden geldiğince bu alanda çalışmalar gerçekleştirmeye ve bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz.”

"Üniversitemiz dijital dönüşümün izlerini takip ediyor"

Panelin açılış konuşmasını yapan İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Anadolu Üniversitesinin dijital dönüşümün izlerini takip ederek, bu kapsamda da pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek “Ülkemiz ekonomisinin oluşturduğu katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek için dijital dönüşüm sürecinin belirleyici olduğunu biliyor ve buna inanıyoruz. Son yıllarda iyice hızını artıran dijital dönüşüm ile müşteri alışkanlıkları ve beklentileri sürekli değişiyor. Ama her sektörde eticaret, firmalar için bir gereklilik hâline gelmiş durumda. Eticaret pazarı her geçen gün büyüyor. Ticaretin şekli gelenekselden, dijitale doğru dönüşüyor. Kobiler ve girişimciler eticaret ile rekabet güçlerini artırırken daha büyük firmalar eihracat ile küresel pazarlarda söz sahibi oluyor. Artık internetten ekmek alma durumuna doğru gidiyoruz. Eticaret dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü konumunda” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından ise panelistler; Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ömer Faruk Ergün, GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat, GittiGidiyor Bilgi Güvenliği Müdürü Aydoğan Ovat ve marka vekili Av. Dr. Barış Günaydın’ın konuşmalarıyla devam etti.

"Eticarete adaptasyonun önemli olduğu bir dünyadayız"

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ömer Faruk Ergün;“ETicaret ve Türkiye”başlıklı konuşmasında, eticaretin Türkiye’deki gelişimine yönelik katılımcılara şu bilgileri aktardı:

“Eticaretin gelişimi denildiğinde bizler, özellikle işletmelerin gelişimini anlıyoruz. Burada bir ayrıma gitmek gerekirse, eticaretin en büyük faydası kobilere olur. Kobilerin, eticaretle ilgilenmeleri önemsiyoruz. Çünkü büyük işletmeler, bir şekilde eticarete uyum sağlıyor. Ancak özellikle kobiler ve esnaflar, eticarete uyum sağlamakta bazı sıkıntılar yaşıyorlar.Gümrük açısından veya farklı vergilendirmeler açısından eticarete adapte olmanın çok önemli olduğu bir dünyadayız. Gelir dağılımına da önemli faydaları var. Şu anda, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu diye bir oluşumu devreye sokmaya çalışıyoruz. Bu platformla birlikte, eticaretle ilgili bilgi ve eğitim eksikliğini gidermeyi amaçlıyoruz.”

Etkinlik, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:12

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.