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Kadın Buluşmaları’na İclal Aydın katıldı

İHA

Özel Ümit Hastanesi ve Class Magazin ortaklığı ile düzenlenen Kadın Buluşmaları bir otelde gerçekleştirilirken buluşmaya İclal Aydın da katıldı.

Kadın Buluşmaları’na İclal Aydın katıldı

Özel Ümit Hastanesi ve Class Magazin ortaklığı ile düzenlenen Kadın Buluşmaları bir otelde gerçekleştirilirken buluşmaya İclal Aydın da katıldı.
Yazar, oyuncu ve program yapımcısı İclal Aydın’ın “Yaşama Dair Anlatılar” başlıklı konuşması ve Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar’ın "Meme Kanserinde Farkındalık ve Erken Teşhisin Önemi" başlıklı anlatısının yer aldığı buluşmada kadınlar bilgilendirildi.
Programın açılışında söz alan Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, Meme Kanseri’nin, günümüzde grip gibi çok sık görülen bir hastalık olmaya başladığını ifade ederek, bu nedenle meme kanseri hakkında bilgilendirme çalışmalarına sık sık yer verdiklerini kaydetti. Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlendiğini aktaran Özler, “Bu ay dolayısıyla kadınlarla buluşarak, meme kanserine karşı neler yapılabileceğini konunun uzmanı doktorlarımızla anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Önce sağlıklı yaşam
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu ancak bundan da daha önemlisinin meme kanserine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini bilmek olduğunu ifade etti. Meme kanserine yakalanmamak için herkesin yaşamını daha sağlıklı ve hareketli bir şekilde sürdürmek için değişikliklere gitmesi gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Işıklar, “Fazla kilolu olmamak, sigara içmemek, düzenli bir hayat, stresten mümkün olduğunca uzak durmak, spor yapmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek bizim yapabileceğimiz şeyler” dedi.
40 yaşın üzerindeki kadınlarda doktorun önerdiği sıklıkta mamografi çekilebildiğini aktaran Op. Dr. Işıklar, bazı durumlarda risk faktörü düşük ise yalnızca ultrason ve doktor kontrolünün de yeterli olabildiğini söyledi. En önemli konunun kadınların kendi kendine elle muayenesi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Işıklar, “Adet bitiminden sonraki 3,4 gün bu işlem yapılmamalı, sonrasında her ay belli bir gün belirlenip aynı dönemlerde kişi parmaklarıyla meme kontrolü yapmalıdır. Kadınlar böylece kendi memelerini tanıdıkları için meydana gelen değişimleri daha kolay fark edebilmektedirler, bu da erken teşhis için önemlidir” şeklinde konuştu.

HBB ile başladı
Daha sonra söz alan İclal Aydın ise yaşamından hikâyelere yer verdiği anlatısında; meslek hayatına nasıl başladığını ve yıllar içinde geçirdiği kişisel gelişimi paylaştı. 1997 yılında HBB kanalında TV Programı yaparak televizyonculuğa başladığını anlatan İclal Aydın, “O dönem HBB çok izlenmeyen bir kanal olduğu için sokakta kaç kişinin bizi tanıdığına bakarak ne kadar izlendiğimizi anlamaya çalışırdık” diye konuştu.
Hülya Koçyiğit’i programına konuk aldıktan sonra çok daha geniş kitlelerce izlenmeye başlandığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Daha sonra bir programımda Aysel Gürel’i konuk olarak aldım, harika bir sohbet vardı, program sonrasında da bir yerde oturup konuşmaya devam ettik, Sonra Aysel Gürel bana; ‘Sen bu sektörde yapamazsın, bu sektör kurtların yeri, ancak güzel bir samimiyet yakalamışsın, bunu sürdürebilirsen çok iyi yerlerde olursun, o zaman seni ancak halk, olduğun yerden indirebilir’ dedi. Bu sözü hiç unutmadım ve o samimiyet sayesinde bugün sizlerin de gözünde aynı samimiyeti görebiliyorum.”
Konuşmaların ardından İclal Aydın, 'Kalbimin Can Mayası' isimli son kitabını okurları için imzaladı.

ESKİŞEHİR

27 Ekim 2019 Pazar

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