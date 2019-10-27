ESOGÜ’den Cumhuriyet Bayramı için anlamlı video

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü için paylaştığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoda çeşitli bilimsel, sosyalkültürel faaliyetlerde bulunan ESOGÜ öğrencileri yer alırken, tüm gençliğe Cumhuriyet'in kazanımları anlatıldı. Videoda gençliğe hitaben, “Unutma, hürriyetin için ödenen bedelleri. Hatırla, sana emanet edilen Cumhuriyet'in erdemlerini. Anımsa, seni hayat damarlarına bağlayan atanı. Ve sarıl hayattaki en hakiki mürşide sımsıkı. Üret. Bir daha çiğnenmesin diye toprakların. Ve korkma. Sönmeyecek son ocağın, inmeyecek o bayrağın altında asla korkma. Hürriyetin ve Cumhuriyet'in kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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