Cumhuriyet coşkusu Rafet El Roman ile yaşandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sevilen sanatçı Rafet El Roman, Eskişehirli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tepebaşı Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde, Rafet El Roman Eskişehirliler ile buluştu. Bir alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar konser alanını hınca hınç doldururken Rafet El Roman şarkıları ile müzikseverlere cumhuriyet coşkusunu yaşattı. ‘Yalancı Şahidim’, ‘Senden Sonra’, ‘Seni Sevmiyorum’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen Rafet El Roman’a, konser alanını dolduran Eskişehirliler de hep bir ağızdan eşlik etti.



“Cumhuriyet’e ve kuruluş felsefesine sahip çıkacağız”

Rafer El Roman’ın İzmir Marşı’nı da büyük bir coşku ile seslendirdiği konser sırasında “En büyük başkan bizim başkan” tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehir halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Ataç, “En büyük sizlersiniz. Bizler, sizlerin hizmetkarlarıyız. Bu güzel konseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenledik. 31 Mart seçimlerinde Eskişehir’in dağlarında da çiçekler açtı ve Eskişehirliler, ‘Eskişehir, Cumhuriyet kentidir’ dedi. Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, sağlığında 22 kez Eskişehir’i ziyaret etti. Eskişehir’i gerçekten çok seviyordu. Bugün sağ olsaydı, ‘Eskişehir, benim hedefimdeki şehirdir’ diyecekti. Cumhuriyete ve kuruluş felsefesine sahip çıkacağız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk ilkeleri, yaşasın Atatürk devrimleri. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç, Rafet El Roman’a çiçek ve Eskişehirspor forması takdim ederken muhteşem konser, havai fişek gösterisiyle son buldu.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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