B1-Anadolu Üniversitesi hentbolda farklı kazandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 1. Ligi 4 haftasında Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ile Araç Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan maçı Anadolu Üniversitesi ekibi, 3626 kazanarak namağlup şekilde ilk sıradaki yerini korudu.

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı ve Yıldız Milli Kız Takımı başantrenörü Murat Kabadayı, maç sonu değerlendirmesinde bulundu. Ligde lider konumda kalmak açısından önemli bir maçtan galip ayrıldıklarını dile getiren Kabadayı, "Bizim için önemli olan bir maçtı. İyi hazırlandık ve karşılığını skor olarak aldık. Maç çok daha farklı bitebilirdi. Güzel bir galibiyet oldu. 4'te 4 yaptık. İstediğimiz hedeflere ulaşıyoruz. Daha iyi olmak için çalışıyoruz. Sporcularımız çok hırslı ve mücadeleci. Bu ortamı yaratan ve imkanları sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ve tüm yönetime çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada 11 numaralı formayı giyen sporcu Zeynep Nur Bilgeç, attığı 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Ligdeki yoluna 4'te 4 yaparak devam eden kadın hentbolcular, gelecek hafta deplasman maçı için Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübüne konuk olacak.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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