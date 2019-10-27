Eskişehir’de Ciğerci Aziz Usta'da Urfa gecesi

Eskişehir’de Ciğerci Aziz Usta, Şanlıurfa’dan özel olarak getirdiği Urfalı İshak ve Neva Sıra Gecesi ekibiyle Eskisehirlilere unutulmaz bir sıra gecesi yaşattı.

Tarihi dokusu, dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan Ciğerci Aziz Usta’da birbirinden güzel türkülere repertuvarında yer veren ekip, dinleyenleri Urfa’ya götürdü. Kültürlerarası etkileşimin mimarı Ciğerci Aziz Usta, "Bugün misafirlerimizi yöremizin tatları, müzikleri ve kültürüyle buluşturduk. Urfa sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğ köftemizi yaparak misafirlerimize ikramda bulunduk. Şanlıurfa kültürünü Eskişehir'de yaşattığımız ve Eskişehir halkının da Şanlıurfa kültürünü benimsediği için çok mutluyuz" dedi.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.