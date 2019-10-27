ESO koşusu gerçekleştirildi

Bu yıl ilki yapılan “Eskişehir Sanayi Odası Koşusu” Ankara Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

26 Ekim Cumartesi gününün son kupalı yarışı olarak programda yer alan “Eskişehir Sanayi Odası Koşusu” 75. Yıl Hipodromu'nda yarışseverlerle buluştu. Eskişehir Sanayi Odası adına gerçekleştirilen heyecan dolu mücadelede 3 yaş ve üstü dişi safkan İngiliz atları, bin 500 metre kum pistte start aldı ve koşuda birbirinden iddialı 11 safkan ter döktü.

Bu yıl ilk kez koşulan yarışın galibi, Yakup Elğaç'ın sahibi olduğu Flashing Girl, jokeyi Gökhan Kocakaya ile oldu. Koşu, Mehmet Hanifi Elğaç'ın antrene ettiği safkanın kariyerinde 15. birinciliği olarak kayıtlara geçti. Koşuda, Innovation ikinci, Flying Bird üçüncü ve Princess Di yarışı dördüncü bitirdi. Yarışın galibi Flashing Girl için bitiriş derecesi 1.34.20 olurken, farklar 4 Boy 1/2 Boy 1/2 Boy şeklinde oluştu.



“Şehrimizi tanıttık”

Koşu sonrası Şeref Tribünü'nde gerçekleştirilen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Yakup Elğaç’a kupasını Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş takdim etti. Kesikbaş burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Eskişehir’imizin ve Eskişehir Sanayisinin tanıtımının yapıldığı koşuda Türkiye genelinde milyonlarca insana şehrimizi anlattık. Ulaşabildiğimiz her yerde ve her etkinlikte şehrimizin ve sanayimizin tanıtımını yapmaya, insanlara daha çok anlatmaya devam edeceğiz. Bugün çok etkili bir sosyal etkinlik olan yarışlarda bunu yaptık. Ayrıca Türkiye Jokey Kulübüne ve Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Törende ayrıca, kazanan atın antrenörü adına Yakup Elğaç’a ödülünü ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş verdi. Kazanan atın jokeyi Gökhan Kocakaya, ödülünü ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin'in elinden aldı.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.