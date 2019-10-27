Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına lösemi hakkında bilgi verildi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Odunpazarı Belediyesinde eğitim toplantısı düzenledi.

Odunpazarı Belediyesinde verilen eğitimi LÖSEV Eskişehir aktif iletişim sorumlusu Büşra Şan verdi. Odunpazarı Belediyesi personeline halk arasında kan kanseri olarak da bilinen lösemi ve belirtilerini anlatan Şan, LÖSEV’in bu alanda yaptığı çalışmalar konusunda da bilgi verdi.

Löseminin günümüzde erken teşhis ve düzenli ilaç kullanımıyla, tansiyon ve şeker hastalığı gibi ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Şan, Türkiye’de her yıl 300 yeni hastaya lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Asıl ulaşmak istedikleri noktanın umut olduğunu vurgulayan Şan, “Lösemili çocuklar için umut ve moral çok önemli. LÖSEV, maddi imkânsızlıklardan insanlar hayatını kaybetmesin, bu tedavi kimse için bir lüks olmasın kurulan bir vakıf. 21 yıldır da lösemili çocukların yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:11

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.