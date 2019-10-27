Eskişehir Başarı Ödülleri sahiplerini buluyor

Eskişehir’de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Eskişehir Başarı Ödülleri’nin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Eskişehir Başarı Ödülleri, 15 Aralık’ta görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. 48 kategoride ödüllerin verileceği organizasyonda ödül alacak isimler ise resmi internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylaması ve jüri üyelerinin oyu ile belirlenecek. Gerçekleşecek tören öncesi bir restoranda gerçekleştirilen tanıtımda ise jüri üyleri, danışma kurulu ve sponsorlar ilk kez bir araya geldi.

Tören hakkında konuşan Eskişehir Başarı Ödülleri proje koordinatörü Ahmet Can Akdemir, “Aday listelerinin danışma kurulu tarafından oluşturulduğu ve 48 kategoride ödüllerin verileceği törende, ödül sahipleri halk oylaması ve jüri inisiyatifi ile belirlenecek. Yarın halk oylaması başlıyor. Eskişehir’e böyle bir proje kazandırdığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:50

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